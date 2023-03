Ardèche : sortie de route d'un car scolaire à Saint-Pierreville sans faire de blessé

Plus de peur que de mal pour les quinze enfants d'un car scolaire ce mercredi matin 15 mars. Peu avant 8h00 alors que le car roulait en direction du col de Tauzuc, il a quitté la route vraisemblablement pour une erreur de pilotage et a terminé sa course dans un fossé le long de la D8 sur la commune de Saint-Pierreville en centre-Ardèche. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour examiner les enfants. Tous indemnes, ils ont pu reprendre le chemin de l'école dans un autre autocar. Selon les premières constatations des gendarmes, le conducteur n'était ni sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool.

