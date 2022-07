Ardèche : trois enfants gravement blessés dans un violent accident de la route à Soyons

Trois enfants gravement blessés dans un accident de la route ce lundi 18 juillet à Soyons en Ardèche. Les deux parents sont plus légèrement touchés. Le véhicule est sortie de la route pour une raison encore inconnue.

Ce lundi 18 juillet un grave accident de la route a eu lieu vers 10h40 sur la RD 86 à hauteur de Soyons en Ardèche. Pour une raison encore inconnue, le véhicule et ses cinq occupants ont quitté la route pour percuter le mur d'une maison à une vitesse estimée à 70km/h. La mère d'une trentaine d'années au volant de la voiture souffre d'une blessure à la cheville, le père âgé aussi de 31 ans lui n'est que très légèrement blessé.

En revanche les trois jeunes enfants de 8, 6, et 2 ans à l'arrière du véhicule ont été sévèrement touchés. Celui âgé de 8 ans à l'un des poumons perforé, il a été transporté à l'hôpital de Valence comme le bébé de 2 ans ; il souffre de dents cassées. L'enfant de 6 ans est très gravement blessé. Ses poumons et sa rate sont perforés. Il a été héliporté en urgence absolue au centre hospitalier de Lyon. Dans la voiture, aucun des enfants n'était sur rehausseur. La famille est originaire de Troyes dans l'Aube et partait en vacances dans le sud de la France.