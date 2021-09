Ardèche : trois spéléologues secourus dans la nuit

Les trois hommes s'étaient perdus dans la grotte de la Dragonnière sur la commune de Banne dans le sud du département. Ils ont été retrouvés sains et saufs vers 1 heure et quart dans la nuit de mardi à mercredi.

Trois spéléologues amateurs ont été secourus dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud Ardèche. Ces trois sexagénaires entrés hier dans la grotte de la Dragonnière sur la commune de Banne n'avaient plus donné de nouvelles depuis. Les pompiers ont été alertés vers 21 heures 30. Les spécialistes des secours en milieu périlleux (le Grimp) et une dizaine de sauveteurs du spéléo-secours de l'Ardèche ont été engagés. Ils ont retrouvés les trois personnes saines et sauves vers une heure et quart. Tout le monde a regagné la surface. Les amateurs de spéléologie se sont apparemment égarés dans cette grotte de la Dragonnière qui se caractérise par ses parcours "complexes" selon les pompiers qui peuvent s'apparenter a un labyrinthe .