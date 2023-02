Ardèche : un accident de la route fait six blessés légers dont un enfant à Sarras

Trois femmes, deux hommes entre 30 et 50 ans mais aussi un enfant de quatre ans , ont été victimes d'un accident de la route impliquant trois véhicules ce dimanche 12 février en Ardèche au niveau de la commune de Sarras. Sur la D86 vers 14h30, l'un des conducteurs distrait par un match foot en cours sur un terrain communal s'est légèrement déporté avant de franchir la ligne blanche, dans le sens Sarras vers Andance et de percuter la voiture qui arrivait en face, avant qu'un troisième véhicule s'encastre dans cette dernière. Tous sont légèrement blessés et pris en charge rapidement par les dix-huit pompiers mobilisés. La D86 a été coupée momentanément, le temps de l'intervention des secours. Les victimes ont été transférées vers les hôpitaux les plus proches.

