Un adolescent de 15 ans en skateboard a fait une chute spectaculaire ce mercredi après-midi à Largentière dans le Sud-Ardèche. Il est passé par dessus le pont de la commune avant de retomber lourdement 6 mètres plus bas.Le jeune a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de Lyon.

Ardèche : un adolescent de 15 ans fait une chute de six mètres en skateboard

Largentière, Ardèche, France

Il a fait une chute de six mètres dans un ravin. En milieu d'après-midi ce mercredi, un adolescent de 15 ans qui dévalait une pente sur son skateboard est passé par dessus le pont de Largentière avant de retomber lourdement en contre-bas. Il souffre d'une fracture à un coude mais il se plaignait aussi des cervicales et des lombaires. L'adolescent a été médicalisé sur place et c'est un hélicoptère du Samu qui est venu le récupérer pour l'évacuer vers un hôpital de Lyon.