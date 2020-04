Ardèche : un automobiliste de 22 ans se tue dans un accident de la route à Saint-Clair

Un jeune habitant de Félines est mort mardi matin dans un accident de la route. Vers 7 heures, un témoin a appelé les secours après avoir vu une voiture retournée sur le toit dans un ruisseau sur une petite route à Saint-Clair (Ardèche) près d'Annonay. Les pompiers sont rapidement intervenus mais le conducteur, seul en cause, est décédé des suites de ses blessures. L'automobiliste âgé de 22 ans vivait à Félines à une dizaine de kilomètres des lieux de l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était sur le chemin du retour vers son domicile et a heurté le parapet d'un pont avant de finir sa course dans un ruisseau.