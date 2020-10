Ardèche : un bar fermé pour non-respect des gestes barrières à Privas

La préfecture de l'Ardèche reproche à deux bars ardéchois de n'avoir pas fait respecter les gestes barrières. Des agents ont notamment constaté que certains clients ne portaient pas leurs masques. Ce samedi, l'un de ces bars a été contraint de fermer pour quinze jour.

Cette semaine, la préfecture avait envoyé aux deux bars en question un courrier mentionnant les infractions relevées, les gérants avaient cinq jours pour contester et ainsi éviter la fermeture administrative. L'établissement My Beers de Privas dit avoir contesté les faits reprochés, sans succès. La police est intervenue ce samedi pour entériner la fermeture de l'établissement. Pour l'heure, à notre connaissance, l'autre bar n'a pas été fermé.

"Une injustice" pour le fondateur de My Beers

"On essaie de faire respecter au mieux les règles sanitaires, mais on ne peut pas avoir les yeux sur chaque client, indique le fondateur du réseau de bars My Beers, Anthony Donabedian. Dans les transports en commun et les commerces, le même problème se pose. La préfecture stigmatise notre profession, c'est une injustice. Après cette année très difficile sur le plan économique, on nous enlève le pain de la bouche", déplore-t-il. Dans le bar de Privas, selon Anthony Donabedian, une personne supplémentaire avait été embauchée pour veiller au respect des gestes barrières.