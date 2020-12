Une fillette d'un an et demi s'est fait mordre par un chien ce mardi à Saint-Marcel-lès-Annonay en Ardèche. Souffrant de plusieurs plaies superficielles au visage, elle a été transportée à l'hôpital d'Annonay. L'animal a été maîtrisé par les pompiers.

Ardèche : un bébé d'un an et demi mordu par un labrador à Saint-Marcel-lès-Annonay

Un chien a attaqué un bébé d'un an et demi ce mardi après-midi à Saint-Marcel-lès-Annonay en Ardèche. Ce labrador a mordu la fillette au visage, elle souffre de plusieurs plaies superficielles et a été transportée à l'hôpital d'Annonay. Les pompiers sont intervenus très rapidement. Par chance, le lieu de l'accident se trouvait en face de leur caserne. Maîtrisé par les secouristes, le chien a été placé dans un refuge, le temps d'être examiné par un vétérinaire.