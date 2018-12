PHOTOS - Ardèche : un camion suspendu dans le vide, le chauffeur indemne

Impressionant accident de poids-lourd ce mardi matin dans la montée du col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas. Le camion est en équilibre sur le parapet au bord de la route. Le chauffeur n'est pas blessé. La départementale 104 est coupée à la circulation pour plusieurs heures

Privas, France

L'accident s'est produit vers 6 heures, au lieu-dit le Béal sur la commune de Veyras dans la montée du col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas. Le routier est sorti de route et à glissé dans ce virage connu comme étant l'un des plus mauvais du col. Il est toujours humide voire verglacé car situé en permanence à l'ombre dans la journée.

Le camion accidenté à Veyras - Police Nationale

Sauvé par le parapet en pierre

La cabine du poids-lourd est passée par dessus le parapet en pierre. Par miracle la remorque, elle, est restée coincée en équilibre dans le vide. La cabine repose sur le talus, le chauffeur n'a pas été blessé et a pu s'extraire de lui même par la vitre de sa portière. La départementale 104 (route de l'Escrinet) est coupée à la circulation par arrêté préfectoral jusqu'à 14 heures ce mardi. Les opérations de relevage sont plus délicates que prévu.