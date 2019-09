Ardèche : un convoi exceptionnel se coince sous le pont de la voie ferrée au Pouzin

Le camion plus large et plus haut que la norme a tapé le dessous du pont.

Le Pouzin, France

Ce convoi exceptionnel tentait de rentrer sur le rond-point du Pouzin. Le camion plus large et plus haut que la moyenne a tapé le dessous du pont, le conducteur a reculé, mais sans pouvoir faire demi-tour sur place. La circulation a donc été coupée par la gendarmerie pour que le véhicule recule sur plusieurs centaines de mètres afin de d'avoir assez d'espace pour manœuvrer. La circulation est très compliqué sur la zone, des difficultés sont à prévoir pendant une heure. Une enquête de la gendarmerie devra déterminer si le convoi exceptionnel avait bien effectué toutes les déclarations préalables, les reconnaissances nécessaires du parcours, et si le chauffeur a utilisé le bon trajet.