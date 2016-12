Ardèche : un corps calciné dans les décombres du château, sans doute le propriétaire recherché

Le propriétaire néerlandais du château La Tour à Saint-Pierreville est sans doute mort dans sa bâtisse. Un corps calciné ainsi qu'un fusil ont été découverts ce jeudi matin dans les décombres. Des analyses sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien d'Aalt Van Ramshorst.

Epilogue tragique dans l'affaire du château incendié et des tirs sur les pompiers à Saint-Pierreville. Après plus de 24 heures de recherche, le propriétaire des lieux a été découvert sous les décombres ce jeudi matin. Ce sont "des restes humains et ce qui ressemble à un fusil " qui ont été découverts, comme le précise le parquet de l'Ardèche. Les analyses devront préciser qu'il s'agit bien d'Aalt Van Ramshorst et quelles sont les causes de sa mort.

Restes humains et fusil

Alors qu'il devait aller en prison purger plusieurs condamnations et que son château était saisi, le sexagénaire aurait choisi de brûler sa propriété et il n'aurait pas supporté que des pompiers tentent de venir éteindre l'incendie.