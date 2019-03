Ardèche : un corps découvert au pied de la tour médiévale d'Arras-sur-Rhône

Un corps très dégradé a été découvert ce vendredi après-midi par des promeneurs à Arras-sur-Rhône. Une enquête est ouverte pour identifier la personne et déterminer les causes de la mort.

Ardèche, France

C'est un couple de promeneurs qui a fait la macabre découverte ce vendredi après-midi. Le corps en état de décomposition avancée gisait dans la végétation au pied de la tour médiévale d'Arras-sur -Rhône en Ardèche.

Techniciens en investigations criminelle sur place

Une enquête est ouverte pour identifier le corps. On ignore pour l'instant s'il s'agit de celui d'un homme ou d'une femme. Les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie de l'Ardèche sont attendus sur les lieux avant le début de la soirée. Et l'enquête qui s'ouvre devra aussi déterminer les causes de la mort. Pour l'instant aucune piste n'est écartée, ni celle d'un suicide, ni celle d'une affaire criminelle.