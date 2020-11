Ardèche : un an de prison avec sursis pour deux dirigeants qui avaient exposé leurs salariés à l'amiante

Les affaires d'amiante se terminent souvent par un non-lieu quand il s'agit de blessures et d'homicides involontaires. Mais dans le dossier ardéchois, deux dirigeants d'entreprise étaient jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et mise à disposition de locaux sans respect de l'hygiène et de la salubrité. Le tribunal correctionnel de Marseille les a condamnés ce lundi à un an de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende.

Les dirigeants étaient informés du danger

L'affaire remonte à la période 2003-2005. A l'époque, les deux hommes qui venaient de racheter l'entreprise de matériaux en béton Basaltine à Aubignas laissent travailler neuf de leurs salariés dans ces locaux amiantés. Dans l'atelier, des panneaux isolants floqués à l'amiante se dégradent, libèrent des poussières de cette substance cancérigène mortelle. La toiture est également très dégradée. Sur cette période, l'inspection du travail alerte les deux dirigeants à huit reprises sur la nécessité de protéger leurs salariés. L'avocate des parties civiles -un salarié et deux associations de victimes de l'amiante- se félicite de cette décision exemplaire. Les peines sont plus sévères que celles requises par le ministère public qui demandait trois mois de prison avec sursis.