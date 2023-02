Ardèche : un enfant de 10 ans blessé dans un accident de chasse à Saint-Genest-Lachamp

Ce dimanche un peu après 17 heures, les pompiers sont intervenus dans une partie de chasse en Ardèche près du Cheylard sur la commune de Saint-Genest-Lachamp. Un garçon de 10 ans a reçu un plomb dans le pied. On ignore les circonstances de l'accident et la place de l'enfant dans la battue. Il a été héliporté et hospitalisé à Lyon pour sa blessure.

