Ardèche : un enfant de 2 ans entre la vie et la mort après être tombé dans une piscine

Ce samedi après-midi à Roiffieux en Ardèche, un enfant de 2 ans a échappé à la surveillance de ses parents durant quelques instants. Il s'est dirigé dans le jardin et a glissé dans la piscine. L'enfant s'est noyé, il a pu être ranimé par les pompiers et le SMUR mais son état est toujours critique. Il a été intubé à l'hôpital d'Annonay et doit être transporté par hélicoptère dans un autre hôpital de la région.