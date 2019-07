Ardèche: un enfant de 5 ans fait une chute de 5 mètres dans le bois de Païolive

Un petit garçon de 5 ans a fait une chute de 5 mètres sur des rochers dans le bois de Païolive en sud ardèche ce midi.Il a fallu envoyer l’équipe spécialisée des secours en montagne et un hélicoptère pour lui porter secours mais ses blessures sont moins graves que ce que l'on redoutait.

Aubenas, France

L'enfant a fait une chute de 5 mètres sur des rochers calcaires dans le bois de Païolive sur la commune de Berrias-et-Casteljau vers midi moins cinq. Le lieu de la chute était au bout d'un long sentier non carrossable, les pompiers ont préféré envoyer un hélicoptère pour lui porter secours le plus rapidement possible.

Blessé léger

Une équipe du GRIMP, spécialisée dans les secours en milieu périlleux a aussi été mobilisée mais l'enfant était au sol et non pas dans un trou lorsque les secouristes sont arrivés. Et fort heureusement ses blessures sont moins graves que ne le laissait redouter la première alerte. Le petit a été héliporté à l’hôpital d'Aubenas.