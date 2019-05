Ardèche : un foodtruck au trou de la lune

Un foodtruck est resté quelques heures samedi au trou de la lune sur la commune de Lagorce. Les gendarmes et le maire sont venus demander à son propriétaire de quitter les lieux.

Lagorce, France

Le propriétaire d'un terrain au bord de l'Ibie avait prévenu. Il y a quelques semaines, il avait expliqué au maire de Lagorce qu'il allait proposer des boissons chaudes et fraîches ainsi que de la petite restauration au lieu-dit le trou de la lune pendant la saison estivale. L'annonce avait déclenché un tollé chez les élus de la vallée de l'Ibie, de Villeneuve-de-Berg à Lagorce. Il y a même eu une pétition sur Facebook pour dénoncer l'opération.

Un arrêté contesté

Le maire de Lagorce a pris depuis un arrêté interdisant la vente ambulante dans le secteur. Les élus veulent préserver le site et plus généralement cette vallée assez sauvage du Sud Ardèche. Peu à peu ils rachètent les terrains de façon à avoir la maîtrise du foncier classé en partie zone Natura 2000. Pour les élus il est hors de question d'installer des commerces à cet endroit. L'avocat du propriétaire juge l'arrêté contestable et demande au maire de le retirer faute de quoi il ira le contester devant le tribunal administratif.

Louer le terrain pour mieux l'entretenir

L'argument principal du propriétaire, c'est l'entretien de son terrain. Chaque été il y retrouve des déchets et est obligé à ses frais de le faire nettoyer. Il a donc décidé de louer ce terrain à un couple pour une exploitation commerciale. Les bénéfices serviront en partie à nettoyer l'endroit.