Ardèche : un grave accident à Beauchastel, une des victimes n'a pas survécu

Vers 2 heures du matin ce samedi 10 juin, les pompiers ont été appelés pour intervenir sur un accident survenu sur la nationale 86 à Beauchastel à proximité du barrage. Pour une raison inconnue, l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. À l'intérieur, il y avait un homme et une femme. L'homme a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital le plus proche. Malheureusement, il n'a pas survécu. La femme était quant à elle plus légèrement blessée. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.

ⓘ Publicité