Ardèche : un grave accident de la circulation entre Pradons et Balazuc

Trois véhicules se sont percutés ce samedi un peu avant 19h sur la RD 79 entre Pradons et Balazuc dans le sud de l'Ardèche. Un jeune de 20 ans a été gravement blessé et un enfant de 3 ans a été hospitalisé à Aubenas.

Un grave accident de la circulation s'est produit ce samedi un peu avant 19h sur la RD 79 entre Pradons et Balazuc dans le sud ardèche. Trois véhicules se sont percutés dans des circonstances qui restent encore à préciser. Un mini-bus avec six occupants à bord a été impliqué mais ils ne sont pas blessés. En revanche, la collision a fait 3 blessés dans les deux autres véhicules. Une des conductrices et son enfant de 3 ans ont été hospitalisés à Aubenas. Le second conducteur âgé de 20 ans a été héliporté dans un hôpital de la région car son état est jugé très grave par les pompiers qui ont mis en place un important dispositif pour secourir les victimes.