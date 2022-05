Ardèche : un homme blessé au couteau lors d'une bagarre à Lamastre

Dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers reçoivent un premier appel d'un homme de 68 ans qui indique ne pas se sentir bien mais il ne précise rien de plus. Le service de secours est finalement rappelé par une autre personne. Cette dernière indique aux pompiers que l'homme qui a appelé la première fois est blessé. À l'arrivée des secours ce samedi 28 mai à 2h12, la victime présente une plaie au niveau du ventre et au visage et elle est alcoolisée. Le SMUR de Valence et le médecin correspondant arrive sur place et transportent la victime à l'hôpital de Valence. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Pour les enquêteurs, il s'agit a priori d'une bagarre entre deux hommes alcoolisés. Tous les deux participaient à une fête dans une habitation. L'agresseur a été placé en garde à vue et doit être entendu par les gendarmes de Tournon-sur-Rhône.