Ardèche : un homme de 79 ans gravement brûlé dans son chalet en feu

Un chalet d'habitation d'environ 60m2 a été détruit par un incendie ce mercredi à la mi-journée sur la commune de Colombier-le-Vieux dans le Nord-Ardèche. Deux personnes ont été blessées au cours de ce sinistre. Un homme de 79 ans qui vit dans ce chalet a été gravement brûlé, il est en urgence absolue et a dû être transféré par hélicoptère à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon au service des grands brûlés. Un autre homme âgé de 90 ans a été plus légèrement touché et évacué vers l'hôpital d'Annonay. Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour combattre les flammes. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre.