Le feu a pris vers 19 heures dans une bâtisse de Saint-Just-d'Ardèche. Le bâtiment était divisé en deux parties, une habitation et un entrepôt pour du matériel de spectacle. Il a fallu une quarantaine de pompiers et quatre lances à incendie pour maitriser les flammes vers 23 heures ce mardi soir.

Ardèche : un incendie détruit entièrement une maison et un entrepôt de 300 mètres carré

Le feu a pris vers 19 heures dans ce bâtiment de 300 mètres carré qui abritait un domicile et un entrepôt où du matériel de spectacle était stocké.

Cette bâtisse de Saint-Just-d'Ardèche au lieu-dit la Mine était totalement embrasée à l'arrivée des pompiers vers 19 heures ce mardi. Sur 300 mètres carrés se trouvait a la fois l'habitation du propriétaire et son entrepôt. L'homme, intermittent du spectacle y stockait son matériel professionnel.

Un peu plus loin se trouvait un garage de 120 mètres carrés dans lequel des matières potentiellement dangereuses pouvaient prendre feu. Les pompiers de l'Ardèche ont donc mobilisé une quarantaine d'hommes et quatre lances à incendie pour protéger ce garage et éteindre le brasier de la première maison.

Les feu est éteint depuis 23 heures, mais la maison n'a pas pu être sauvée. Le propriétaire a dû être relogé par des proches.