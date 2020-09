Ardèche : un paquet d'un kilo d'héroïne abandonné dans le skate-parc du Teil

Le paquet se trouvait sur le sol, à la vue de tous, samedi après-midi au Teil (Ardèche). Qui est le possesseur de la drogue et pourquoi l'a-t-il abandonné là ? Mystère.

C'est une découverte très surprenante pour les gendarmes du Teil, en Ardèche. Ils sont appelés samedi en fin d'après-midi par une personne qui a trouvé un paquet suspect sur le sol dans le skate-parc. Le paquet entouré d'adhésif est légèrement déchiré et à l'intérieur, se trouve de la poudre blanche. Les réactifs chimiques le confirment : il s'agit d'héroïne. 1,1 kilo précisément.

Saisie exceptionnelle en Ardèche

Le paquet n'était pas caché. Il se trouvait sur le sol, à la vue de tous, comme s'il avait été jeté là. Mais par qui ? Et pourquoi ? Les gendarmes vont tenter de répondre à ces questions. C'est une prise de drogue inespérée et rarissime en Ardèche. Cette saisie représentent une valeur marchande comprise entre 25.000 et 30.000 euros.