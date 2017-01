Ardèche : un Privadois meurt dans l'incendie de son appartement

Un Ardéchois est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie de son appartement à Privas. L'enquête a été confiée à la police de Privas, mais la piste accidentelle est privilégiée.

Un habitant de Privas d'un quarantaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie s'est déclaré chez lui peu avant 1h30 du matin, route d'Aubenas. C'est un voisin qui a prévenu les secours en voyant de la fumée noire s'échapper des fenêtres.

Le piste accidentelle est privilégiée

Il a fallu une vingtaine de pompiers pour éteindre les flammes dans l'appartement, situé au dessus d'un garage. Une habitante d'une maison voisine a dû être évacuée en raison des fumées.

L'occupant était déjà décédé quand les pompiers l'ont découvert. Une enquête de la police de Privas est en cours mais la piste accidentelle est privilégiée. Le Privadois avait bu et une cigarette mal éteinte pourrait être la cause de l'incendie. Une autopsie sera pratiquée en début de semaine à l'Institut médico-légal de Nîmes, pour confirmer les causes du décès.