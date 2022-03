Ardèche : un radar incendié sur la RD86

Le radar de vitesse entre Viviers et Saint-Montan sur la départementale 86 en Ardèche a été partiellement brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est un automobiliste qui a donné l'alerte vers minuit et demie en passant devant. C'est en fait la base du poteau de ce radar-tourelle qui a été détériorée. Le feu est vraisemblablement d'origine volontaire et a pris grâce à un pneu brûlé.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement maitrisé le feu. On ne sait pas encore si le radar est toujours fonctionnel. Des constatations sont en cours et une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Teil.