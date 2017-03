Ardèche : un spéléologue amateur bloqué à 120 mètres sous terre à Bidon

Un homme de 55 ans s'est retrouvé bloqué dans un puits du site de spéléologie de l'Aven de Noël, à Bidon, dans le sud de l'Ardèche. Il participait à une journée d'exploration avec son groupe venu de Montpellier, dimanche. Il a pu remonter vers minuit, avec l'aide des pompiers du Grimp.

Les pompiers de l'Ardèche sont intervenus une bonne partie de la soirée de dimanche à Bidon, dans l’extrême sud du département. Ils ont secouru un spéléologue amateur, bloqué à 120 mètres sous terre, sur le site de l'Aven de Noel.

Le spéléologue est en difficulté au fond du puits

L'homme participait à une sortie avec six autres spéléologues amateurs du Spéléo club alpin languedocien, basé à Montpellier. Dimanche, le groupe descend dans le puits ardéchois, explore les galeries. Mais vers 20h30, un des spéléologues ne se sent pas de remonter. Cet homme de 55 ans est en stress et commence à paniquer, il est aussi très fatigué. Le problème, c'est qu'il doit encore grimper le long d'un paroi de 90 mètres, puis 30 mètres supplémentaires.

Son groupe prévient alors les pompiers. Ce sont cinq hommes du Grimp, spécialistes des interventions en milieu périlleux, qui interviennent, aidés d'un infirmière et de six membres du club spéléo de l'Ardèche.

Plusieurs heures d'intervention

En voyant les secours arriver, l'homme se remotive : avec l'aide des pompiers, à côté de lui lors de l’ascension, il parvient à ressortir. Cela prend du temps, mais le spéléologue atteint finalement la surface vers minuit. Il est sain et sauf et n'a même pas eu besoin d'être transporté à l'hôpital.