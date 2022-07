Ardèche : un suspect interpellé après la série d'incendies ce mercredi matin

Le suspect a été interpellé ce mercredi en fin de matinée, vers 11h45, à Saint-Julien-du-Serre. Il a été aperçu sortant d'un buisson, remontant dans son pick up gris. Les gendarmes l'extraient alors de son véhicule et l'arrêtent. Les militaires qui patrouillaient et des témoins avaient aperçu ce même pick-up gris sur certains des autres feux qui se sont déclarés le matin sur le Coiron, à l'est d'Aubenas.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, doit être auditionné par les enquêteurs. Des témoins doivent aussi être entendus et le véhicule fouillé pour trouver d'éventuelles preuves de son implication dans les incendies. L'enquête démarre tout juste.