Ardèche : un touriste se fait voler son vélo et percuter par les malfaiteurs

Ils n'oublieront pas leur séjour en Ardèche. Des touristes Hollandais, en vacances à Vals-les-Bains, constatent dimanche 1er août le vol d'un de leur vélo. Ils retrouvent le deuxième dégradé.

Le voleur et sa complice présumée arrêtés

Sur la route du commissariat d'Aubenas, ils découvrent le vélo en question dans le coffre d'une voiture. Les deux touristes interpellent le couple d'Ardéchois âgés d'une vingtaine d'années, assis dans le véhicule. L'homme part en courant. Dans sa fuite, la conductrice percute un des vacanciers, la victime se retrouve sur le capot de la voiture. Blessée, elle se voit prescrire deux jours d'incapacité totale de travail.

La police interpelle la conductrice le lendemain, lundi 2 août. Son complice est arrêté mardi. Il est jugé deux jours plus tard en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Privas. Connu de la police et de la justice, le mis en cause est condamné pour vol à douze mois de prison ferme. La peine comprend une révocation de six mois de sursis. La complice, poursuivie pour recel et violences volontaires avec arme par destination, sera prochainement convoquée devant la justice.