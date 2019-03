Ardèche : un voleur de truffes condamné à deux mois de prison avec sursis

Privas, France

Il avait volé plus de 300 grammes de truffes. Un homme de 43 ans a été condamné à deux mois de prison avec sursis ce mercredi à Privas. Cet habitant de Châteauneuf-du-Rhône a reconnu les faits, il a donc fait l'objet d'une procédure accélérée au tribunal. Pour l’occasion, une trentaine de membres du syndicat des trufficulteurs d'Ardèche avaient fait le déplacement, pour faire de cette condamnation un exemple.

Pris en flagrant délit avec plus de 300 grammes de truffes

L'homme avait été pris en flagrant délit sur une parcelle à Viviers le 29 janvier dernier. Cela faisait déjà un moment que le propriétaire du terrain constatait des trous dans le sol. Finalement, c'est son gendre qui est tombé nez à nez avec le voleur. Il était avec son chien, avec de la terre sur les genoux et avait tous les outils pour caver. Il possédait aussi un petit sac, avec plusieurs truffes dedans.

"C'est un endroit où je chasse", a tenté d'expliquer le Drômois. "La parcelle avait l'air à l'abandon, alors je n'ai pas résisté." Il aurait volé ce jour-là un peu plus de 300 grammes de truffes. Mais lors d'une perquisition chez lui le lendemain, ce sont plus de 600 grammes qui sont retrouvés dans son frigo. Pire, l'homme est aussi soupçonné de s'être fait passer pour un membre du syndicat des trufficulteurs d'Ardèche, certainement pour pouvoir écouler la marchandise plus facilement.

Le syndicat encourage les victimes de vol à porter plainte systématiquement

"Cette condamnation est une première en Ardèche", confie Sandra Bouix, l'avocate de l'Ardéchois victime du vol. "C'est symbolique, mais c'est un début, les professionnels ardéchois se sont rassemblés et essayent d'informer sur la nécessité de porter plainte en cas de vol." Ce n'est pas toujours le cas et c'est pour cette raison que peu de voleurs se retrouvent devant le tribunal, alors qu'ils sont nombreux dans le département.

"Parfois ils volent les chiens, parfois les jeunes chênes et parfois les truffes", lâche Serge Barruel, le président du syndicat des trufficulteurs d'Ardèche "Imaginez-vous travailler pendant un mois complet et à la fin quelqu'un vient et prend la paie à votre place, c'est inadmissible et on ne peut pas laisser passer ça."

Le voleur a aussi été condamné à verser 151 euros de dommages et intérêts. 150 euros à la victime du vol et 1 euro symbolique au syndicat des trufficulteurs d'Ardèche. Il doit aussi payer les frais d'avocat du trufficulteur et du syndicat.