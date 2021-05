Ardèche : une bagarre a failli très mal finir à Saint-Martin-de-Valamas

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, une bagarre a éclaté entre un habitant de 46 ans et sept jeunes d'une vingtaine d'années à Saint-Martin-de-Valamas en Ardèche.

D'après cet homme, il est dans sa voiture en train d'écouter de la musique dans le centre du petit village quand il est abordé par plusieurs jeunes qui s'en prennent à lui, l'insultent, le frappent et le sortent violemment du véhicule. L'homme présente d'ailleurs des traces de coups sur le corps.

Il percute trois voitures garées sur la place du village

On ne sait pas encore ce qui est à l'origine de cette altercation mais ce qui est certain c'est que cet homme arrive ensuite à remonter dans sa voiture et fonce sur trois véhicules garés sur la place du village.

Il les percute très violemment puisque d'après le maire de la commune, Yves le Bon, deux des trois voitures sont très abîmées, elles ne peuvent plus rouler. L'homme part ensuite en voiture mais perd le contrôle un peu plus loin et termine dans un fossé entre Saint-Martin-de-Valamas et Le Cheylard. Il rentre chez lui à pied. Il est interpellé ce dimanche matin vers 10h30 et placé en garde à vue.

L'homme de 46 ans a été interpellé ce matin et placé en garde à vue

Les sept jeunes ont déposé plainte à la gendarmerie, ce sont eux qui ont prévenu les gendarmes hier soir. Ils accusent l'homme d'avoir essayé de leur foncer dessus, de les renverser. Lui se défend en disant qu'il voulait simplement se défendre et leur faire peur. Les trois propriétaires des voitures accidentées ont également porté plainte. Tout le monde a été auditionné par les gendarmes.

L'homme de 46 ans roulait sans permis et sans assurance. Il dit qu'il n'avait pas consommé d'alcool, impossible de vérifier le lendemain des faits. On se sait pas ce qu'ils faisaient tous à minuit sur la place du petit village alors que le couvre-feu est toujours en vigueur à 21h.