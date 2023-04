Ardèche : une famille de Vagnas relogée par la mairie après l'incendie de son logement

Un feu a pris vers minuit dans une chambre à l'étage d'une habitation à Vagnas (Ardèche), rue des écoles en plein centre du bourg. Le couple et ses deux enfants sont sains et saufs mais ils ont dû être relogés par la mairie. Seize pompiers ont été mobilisés sur ce feu pendant près de quatre heures. L'étage de l'habitation est très endommagé par les flammes mais le rez-de-chaussée a pu être épargné même s'il est inhabitable à cause des fumées et de la suie. La mairie de Vagnas a trouvé une solution de relogement pour la famille.

