Ardèche : une femme gravement blessée dans un accident de moto au Lac-d’Issarlès

À la mi-journée les pompiers de l'Ardèche ont été appelés pour intervenir sur un accident de moto au Lac-d'Issarlès sur la départementale 116. Il y avait, un homme et une femme sur le deux-roues. La femme a été gravement blessée, l'homme plus légèrement. La sexagénaire présentait une fracture du col du fémur et du bras. Elle a été héliportée vers le CHU Nord de Saint-Etienne. L'homme a été transporté à l'hôpital du Puy.

ⓘ Publicité