Ardèche : une femme se suicide en se jetant d'un pont

Une femme de 54 ans a abandonné sa voiture au milieu d'un pont entre Ardoix et Sarras (Ardèche) et elle s'est jetée dans la rivière Ay.

Sarras, France

Ce lundi matin, un peu avant 7 heures, une habitante d'Ardoix a pris la route en direction de Sarras, son trajet habituel pour se rendre à son travail. Mais elle a stoppé sa voiture au milieu d'un pont au-dessus de la rivière Ay et elle s'est jetée à l'eau. Ce véhicule vide, moteur tournant et phares allumés, a alerté les autres automobilistes qui ont appelé les secours. Les pompiers n'ont malheureusement retrouvé le corps de cette femme de 54 ans qu'une demi-heure plus tard.