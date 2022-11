Ardèche : une free party en cours à Astet, les gendarmes veulent intervenir

Ils se sont installés au pied d'une éolienne, sur la commune d'Astet, à près de 1500 mètres d'altitude, près du col de la Chavade et de son domaine de ski nordique, en Ardèche : des teufeurs sont venus festoyer sans autorisation ce samedi 12 novembre. Précisément, ils se trouvent près du parc éolien de Cham Longe (voir photo et carte plus bas). Ils ont été repérés au petit matin, à leur arrivée, par des habitants étonnés du remue-ménage. La gendarmerie de Lamarce et le maire de la commune ont été prévenus, ils ont rapidement identifié que la rave party avait lieu sur un terrain privé. Prévenue, la propriétaire a décidé de déposer plainte. En cette fin d'après-midi, les gendarmes ont pris la décision de tenter l'intervention, en saisissant le matériel de diffusion du son.

Déjà la semaine dernière il y avait une teuf en face - C. Vidal, maire d'Astet

Ce n'est pas la première fête du genre dans les environs. Selon Christian Vidal, le maire de la commune, une fête similaire avait rassemblé plusieurs dizaines de personnes à Saint-Étienne-de-Lugdarès, le week-end dernier. La zone est montagneuse, l'écho puissant, si bien que selon l'édile, "quand il y a du matériel sonore puissant, comme aujourd'hui, on l'entend sur plusieurs communes", et de conclure, "même s'il n'y avait pas d'accident sur les dernières fêtes, c'est déjà arrivé par le passé, et puis c'est une violation de la propriété privée, donc ce n'est pas tolérable".