Ardèche : une lame de cutter cachée sous sa jupe pour aller danser, l'ado est mise en examen

Valence, France

Une adolescente valentinoise de seize ans était armée en boite de nuit samedi soir dernier à Saint-Péray (Ardèche). Elle avait caché une lame de cutter sous sa jupe pour pouvoir se défendre : "en cas d'agression". Elle a été bousculée par une jeune femme, et ça lui a suffit. Elle a sorti son cutter et a blessé sa victime au bras. Une profonde estafilade de dix centimètres cm de long qui a nécessité une première ITT (interruption temporaire de travail) de 15 jours. L'adolescente violente a été mise en examen pour violences volontaires ce lundi par un juge pour enfant de Valence, et remise en liberté en attendant les suites de l'affaire.