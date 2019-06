Ardéche : une piétonne de 93 ans renversée et tuée par une voiture

Saint-Martin-de-Valamas, France

Cette habitante de Saint-martin-de Valamas âgée de 93 ans s’apprêtait à rentrer à son domicile ce mardi matin vers 10 h 30. Elle a traversé la rue et a été renversée par une voiture. La nonagénaire est décédée avant de pouvoir être transportée à l’hôpital. Les gendarmes ont effectuer les prélèvements d’alcoolémie et de stupéfiants sur la conductrice de la voiture. Elle sera ré entendu plus tard par les enquêteurs.