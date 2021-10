Une rave party a été organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Vanosc, à la frontière avec le département de la Loire. 150 participants... et 18 infractions relevées par les gendarmes de l'Ardèche.

Ardèche : une "rave party" à Vanosc... et les verbalisations qui vont avec

150 personnes se sont retrouvées dans la nuit de samedi à dimanche en Ardèche à Vanosc, tout au nord du département, pour une rave party illégale sur un terrain communal.

Les gendarmes n'ont été prévenus que tard dans la matinée de dimanche. A la mi-journée, il ne restait plus qu'une cinquantaine de participants. Qui auraient mieux fait de décamper tôt : la gendarmerie indique avoir réaliser des contrôles et dresser des verbalisations : quinze infractions pour stationnement interdit, dans la nature, et trois pour conduite sous stupéfiants. L'organisateur a quant a lui été verbalisé pour tapage.

Une autre rave party a été organisée la même nuit dans le Vercors, sur la commune de Bouvante. On ignore le bilan des contrôles réalisés par les gendarmes drômois.