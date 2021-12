Ardèche : une sortie de route fait deux blessés graves

Une voiture a effectué une sortie de route vers 7h ce samedi matin sur la RD 104 à Saint-Etienne-de-Fontbellon avant de finir sa course contre un talus. Les deux occupants du véhicule, deux hommes âgés de 40 et 57 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés par hélicoptère vers des hôpitaux de Saint-Etienne et de Lyon.