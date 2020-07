Ardèche : une touriste en difficulté sur une falaise alerte elle même les gendarmes

Cette touriste partie en balade s'est retrouvée coincée sur une falaise dans le secteur de Salavas ce lundi après-midi. C'est elle qui a appelé les gendarmes vers 16 heures en indiquant qu'elle était perdue et coincée dans un secteur très escarpé et qu'elle ne pouvait ni monter ni redescendre. Elle a pu être géolocalisée grâce à son portable mais vers 17 h 30 seulement. Un gendarme de Vallon-Pont-d'Arc a alors grimpé pour la rejoindre et la soutenir car la randonneuse était déshydratée et dans l'incapacité de se sortir de ce mauvais pas, compte tenu du terrain très escarpé. A 19 h 30, tous les deux attendaient l’hélicoptère de la sécurité civile qui devait venir les secourir, car le secteur est trop escarpé pour tenter un sauvetage à pied.