Ardèche : une voiture tombe dans un ravin, un blessé grave

On ne sait pas ce qui a provoqué la sortie de route un peu après 16 heures sur la départementale 295 à l'entrée des Vans au lieu-dit Chassagnes. La voiture était seule en cause. Le véhicule est tombé une vingtaine de mètres en contrebas. L'un des occupants, un homme de 36 ans, a été éjecté et il a été gravement blessé. Un hélicoptère est venu le prendre en charge pour le transporter au CHU de Montpellier. L'autre passager âgé de 49 ans a été plus légèrement blessé et hospitalisé à Aubenas.