Vivier-au-Court, France

Il est 1h15 du matin ce mardi 17 juillet lorsque les pompiers et les gendarmes des Ardennes sont appelés pour une intervention sur la commune de Vivier-au-court à l'Est de Charleville - Mézières.

Un camion - dont la remorque est remplie de ballots de paille - est en feu pour une raison encore indéterminée. Le conducteur du véhicule tente donc de s'éloigner du village mais en roulant, quelques ballots de paille enflammés tombent sur la chaussée.

Et c'est à ce moment précis que les dégâts s'enchaînent en cascade. Il y a de la paille en feu sur 1 kilomètre de long. Cette paille tombe sur des voitures et en incendie 3 sur son passage. Un compteur de gaz situé dans la rue prend également feu. Et avec la chaleur dégagée par cet incendie, de nombreux fils électriques fondent. Des équipes d'Enedis sont rapidement intervenues. Il n'y a pas eu de blessés à cause de ces différents incidents mais 114 foyers ont été impactés (coupures de gaz et d'electricité). Aucun relogement n'a été necessaire.

Les secours, pompiers et gendarmes sont restés sur place jusqu'à 7h ce mardi matin.