A cause d'une crise de démangeaisons, 255 élèves confinés plusieurs heures dans les Ardennes

Ce jeudi matin, les 255 élèves de l'école Jean Dion à Château-Porcien (Ardennes) ont été confinés pendant plusieurs heures. Une dizaine d'entre eux et des professeurs ont eu une crise de rougeurs et de démangeaisons. Tous les élèves ont dû rentrer chez eux et doivent consulter leur médecin.

Château-Porcien, France

Les élèves et les professeurs de l'école Jean Dion à Château-Porcien (Ardennes) ont passé une matinée bien mouvementée ce jeudi 13 février. Sans raison apparente, 13 élèves et trois enseignants ont commencé à avoir des rougeurs et des démangeaisons sur tout le corps. Les secours sont prévenus et ils viennent en nombre : six personnes du Samu, une vingtaine de pompiers et un dizaine de gendarmes.

Le directeur de l’académie ainsi que le personnel de l'Agence régionale de santé font également le déplacement.

Toute l'école est ensuite confinée jusqu'à 14 heures, le temps de faire les premières analyses. Il s'agirait "d'une réaction allergique et urticante non contagieuse". Tous ont été en contact avec un produit ou une substance qui a provoqué les symptômes. Ils ont tous été renvoyés chez eux, avec pour consigne d'aller voir leur médecin.