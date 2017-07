Ardennes Forges : les salariés n'auront pas les huissiers devant leurs portes

Pas de promesses mais des engagements reçus au ministère du travail pour la délégation d'élus ardennais et anciens salariés d' Ardennes Forges. Ils n' auront pas les huissiers à leurs portes malgré la demande de remboursement de trop perçu par l' AGS.

Ils restent solidaires. Elus et anciens salariés d' Ardennes Forges ont été reçus au ministère du travail ce mardi matin pour demander "un peu d' humanité " dans ce dossier. 47 salariés doivent rendre la moitié des 900 000 euros d' indemnités encaissées après les licenciements il y a neuf ans. Des sommes colossales à rembourser- après arrêt de la cour de cassation- entre 6000 et 24 000 euros selon les cas. Du trop perçu.

C'est impossible sont allés dire au ministère les élus et ex salariés d' Ardennes Forges. Dans une ville où le taux de chômage est de 21% , dans des familles qui n'ont pas retrouvés d' emploi ou qui ont investi cet argent pour se donner un second départ a plaidé Florian Lecoultre, le maire de Nouzonville, là où se situe la friche industrielle.

"Nous avons été écoutés et restons optimiste" a dit pour sa part Rémi Petitjean, ex salarié d' Ardennes Forges. "On aura pas les huissiers à notre porte dans les prochains jours. On attend la suite et des nouvelles rapidement . On est au bout du bout , tous les recours juridiques sont épuisés et il n' y a qu'eux qui peuvent nous sauver . Nous demandons un peu d' humanité "a plaidé Rémi Petijean.