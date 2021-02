Ardennes : un bus scolaire accidenté avec 17 élèves à bord

C'est sans doute le verglas qui est en cause. Ce matin, un véhicule et un bus scolaire se sont percutés sur la route départementale 989 entre Charleville-Mézières et Monthermé. L'accident s'est produit au niveau de l'intersection du hameau de Sorel. Il y avait 17 élèves à bord du bus de la société TAC qui assure le transport scolaire. Trois d'entre eux ont été choqués, pris en charge par les secours et transportés au CH de Manchester. Les autres élèves ont été récupérés par les familles. Le conducteur du véhicule a été légèrement blessé.

Du verglas et des routes glissantes ce mardi matin

Ce matin, les conditions climatiques ont rendu les routes glissantes dans ce secteur des Ardennes. Quelques minutes avant l'accident du bus scolaire, c'est une voiture qui a fait des tonneaux sur cette même départementale 989, au niveau du centre hippique de Charleville-Mézières. Le conducteur, un jeune de 22 ans a été légèrement blessé. Sa voiture s'était immobilisée sur le toit.