EN IMAGES - Valérie Pécresse en campagne dans les Ardennes

Valérie Pécresse en campagne dans les Ardennes ce vendredi. La candidate LR à la prochaine élection présidentielle est arrivée à Signy-l'Abbaye dans la matinée. Elle s'est notamment rendue à l'épicerie, la boulangerie et dans deux bars de la commune pour échanger avec les commerçants et les clients. L'ex-ministre de l'enseignement supérieur a beaucoup parlé pouvoir d'achat, ruralité et chasse.

Valérie Pécresse échange avec des chasseurs et des agriculteurs au restaurant le Gibergeon de Signy-l'Abbaye © Radio France - Alexandre Blanc

Contrôle du pass sanitaire pour la candidate à l'élection présidentielle © Radio France - Alexandre Blanc

Pour ce déplacement, la candidate est accompagnée de plusieurs "figures" de la droite ardennaise comme les députés Pierre Cordier et Bérangère Poletti, ainsi que le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon.

La candidate LR dans une épicerie de Signy-l'Abbaye © Radio France - Alexandre Blanc

Valérie Pécresse en campagne dans les Ardennes © Radio France - Alexandre Blanc

Valérie Pécresse en campagne dans les Ardennes © Radio France - Alexandre Blanc

La suite du programme

Valérie Pécresse se rendra ensuite au musée Rimbaud de Charleville-Mézières, puis à Warcq pour une table ronde et des échanges sur le pouvoir d'achat. Une réunion publique à l'Aréna de Charleville-Mézières clôturera cette journée ardennaise pour la candidate Les Républicains. "On attend 200 à 250 personnes. On n'est pas sur un format meeting", prévient Patrick Fostier, l'animateur du comité de soutien à Valérie Pécresse dans les Ardennes.