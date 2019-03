Ardes-sur-Couze : mystérieuse disparition d’un panda roux au parc animalier d’Auvergne

Ardes-sur-Couze, Puy-de-Dôme, France

C’est un des emblèmes et une des attractions du Parc Animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze dans le Puy-de-Dôme. Un des panda roux du parc a disparu de son enclos depuis dimanche, selon une information du journal La Montagne.

en savoir plus La nouvelle saison du Parc Animalier d'Auvergne

La piste du vol privilégiée

Si l’hypothèse d’une « fugue » n’est pas complètement exclue, la piste d’un vol semble la plus plausible. Le personnel n’ayant retrouvé aucune trace accréditant que l’animal ait pu sortir de lui-même de son enclos. La femelle disparue est récemment arrivée dans le parc pour former un couple et de donner naissance à un bébé panda roux.

Les pandas roux chouchous du parc animaliers d’Auvergne © Radio France - Eric Le Bihan

Le panda roux, espèce protégée et victime de braconnage, fait en effet partie de la trentaine de programmes de reproduction européens du parc auvergnat, qui accueille plus de 350 animaux issus de 65 espèces différentes.