Arêches, Beaufort, France

Les recherches ont repris mardi matin à Arêche-Beaufort (Savoie).Il y a deux jours, deux skieurs hors piste ont été emportés par une avalanche à proximité de la station du Beaufortain. Depuis, d'importants moyens sont dépêchés sur place pour retrouver ces deux hommes, originaires du Calvados, et a priori habitués du secteur.

65 hommes et sept chiens

Les recherches sont de nouveau menées depuis 8 heures mardi matin par 65 hommes, des policiers de la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes d'Albertville et Grenoble, des gendarmes de Haute-Montagne de Bourg-Saint-Maurice et de Modane, des pompiers et des secouristes de la station d'Arêches.

Alors que de nombreuses avalanches ont endeuillé nos massifs, j'appelle tous ceux qui pratiquent les sports d'hiver à la plus grande prudence.

Suivre les consignes des autorités est indispensable pour ne pas se mettre en danger. Et ne pas mettre en danger nos équipes de secours. pic.twitter.com/xZj6JtwQog — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 4, 2018

Skieurs expérimentés mais pas assez équipés

Visiblement, les deux skieurs de 47 et 49 ans connaissaient le secteur d'Arêches mais ils n'avaient pas de Détecteur de victime d'avalanche (DVA). L'un deux en revanche avait avec lui son téléphone portable. Même s'il n'émet plus, le système de détection développé par les gendarmes du PGHM de l'Isère a permis de localiser un signal au niveau de la coulée principale de l'avalanche. Ainsi, le périmètre de recherche a pu être réduit.

Des recherches risquées

La zone est facile d'accès par le col de la Bathie mais très piégeuse, à cause des risques de sur-avalanche. Il y a énormément de neige dans le secteur. Mais quelque soit le résultat des recherches du jour, elles se poursuivront, avec un dispositif peut-être moins important. "On n'abandonne jamais une recherche de corps" explique à France Bleu le capitaine Cyril Anceau de la CRS d'Albertville.

Actuellement, le risque d'avalanche est important sur les massifs savoyards ; il est "marqué" (niveau 3 sur 5) dans les Beauges, le Beaufortain, la Haute-Tarentaise, la Maurienne et la Haute-Maurienne ainsi que la Vanoise. En Haute-Savoie le risque est aussi de 3 sur 5 (Chablais, Aravis et Mont-Blanc). Les autorités et notamment le ministre de l'intérieur appellent à la plus grande prudence.