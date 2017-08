Arènes de Dax : un employé municipal gravement blessé par un taureau

Un employé municipal de la ville de Dax a été encorné par un taureau ce vendredi matin dans le corral des arènes de Dax. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital pour y être opéré.

L'accident s'est produit ce vendredi matin vers 11 heures dans le corral des arènes de Dax (ou corrales, il s'agit du lieu où sont enfermés les taureaux avant la corrida). Un employé municipal, membre de l'équipe qui administre le corral, a été violemment encorné par un taureau. Grièvement blessé à une jambe, il a dû être transporté à l'hôpital de Dax pour y être opéré.

Porte mal fermée

Cet homme, âgé d'une quarantaine d'années, se trouvait au moment de l'incident dans un enclos du corral pour évacuer la dépouille d'un taureau mort accidentellement la nuit dernière (taureau de l’élevage Pedraza de Yeltes). Mais une porte était visiblement mal fermée et un autre taureau (élevage de Montalvo), placé dans un enclos voisin, a surgi et a chargé l'employé municipal. Au péril de leur vie, plusieurs corraleros sont aussitôt intervenus et ont réussi à éloigner l'animal. Ils ont pu évacuer la victime, très gravement blessée à la jambe.

Cet accident intervient à quelques heures de la cérémonie d'ouverture de la feria de Dax, prévue ce vendredi à 19h, et à la veille de la première corrida, samedi à 18h dans les arènes.