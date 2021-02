Argent, cocaïne, héroïne, armes : trois hommes mis en examen après un coup de filet à Valentigney

Trois individus ont été placés en détention provisoire, après un coup de filet à Valentigney mardi 9 février. La police a découvert lors de la perquisition plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs kilos de cocaïne et d’héroïne, des armes et des munitions. Ils sont mis en examen.

Trois hommes ont été placés en détention provisoire ce vendredi soir, suite à un coup de filet mardi 9 février à Valentigney, a appris ce samedi France Bleu Belfort Montbéliard, confirmant une information de l'Est Républicain.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros, quelques kilos de cocaïne et d'héroïne, des armes de guerre factice, de vraies armes en cours d'investigation pour déterminer leur catégorie et des munitions ont été retrouvés lors de la perquisition de l'appartement de Valentigney par la police mardi.

Mis en examen pour association de malfaiteur

Les trois hommes impliqués ont tous entre 20 et 30 ans. L'un d'eux est bien connu des services de police et de la justice. Une information judiciaire à été ouverte pour trafic de stupéfiant et association de malfaiteur. C'est ce dernier chef qui a été retenu vendredi soir pour la mise en examen, à l'issue de leur garde à vue.

Le procureur a demandé le placement en détention provisoire, qui a été ordonné par le juge des libertés. Les trois hommes sont aujourd'hui en prison, dans trois établissements différents pour éviter la concertation. Ils risquent 10 ans d'emprisonnement.