Argentat : il "collectionnait" les images pédopornographiques

Un homme de 69 ans habitant à Argentat en Corrèze a été condamné ce vendredi pour détention d'images pédopornographiques. Des milliers de photos et posters, images numériques ou papier, ont été découvertes chez lui.

Lors de ses auditions il a affirmé être un collectionneur. Il a effectivement chez lui différentes collections. Mais celle qui l'a envoyé devant la justice a de quoi inquiéter. Tout commence ce mercredi 29 septembre. Un homme se présente dans une agence bancaire où l'on peut faire des photocopies à Argentat. Le monsieur un peu âgé semble avoir du mal à s'en sortir. Un agent vient donc l'aider. C'est lui qui constate immédiatement que le vieil homme veut photocopier des images d'enfants.

Des centaines de photos

Celui-ci prévient aussitôt la gendarmerie qui se présente tout de suite au domicile de l'homme. Les militaires découvrent alors un appartement totalement rempli d'images pédopornographiques. Il y en a des centaines, des milliers : images de toutes les tailles, posters aux murs, photos sur clefs USB, dans l'ordinateur. L'homme est interpellé. Il a 69 ans et n'était absolument pas connu de la justice. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis avec obligation de suivi socio-judiciaire, de soins et interdiction de contacts avec tout mineur et de s'approcher même de lieux fréquentés par des enfants.